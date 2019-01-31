Соседка по подъезду сломала актрисе Екатерине Строговой кисть руки





По словам Екатерины Строговой, все началось из-за места на парковке в Москве. По причине снегопада мест, где можно оставить транспорт, стало заметно меньше. Накануне, оставив свое авто в положенном месте, актриса собиралась идти домой, но из окна выглянула ее соседка. Она потребовала убрать машину, оскорбляя знаменитость, и угрожая проколоть ей шины.Сама Екатерина Строгова решила позвонить в полицию, что вывело соседку по подъезду из себя. Выбежав на улицу, она начала кричать на артистку, ударила ее кулаком, а затем вывернула палец на руке. Приехав в больницу, знаменитость услышала диагноз о переломе кисти со смещением, и теперь звезде придется потратиться на дорогостоящие спицы из титана, пока разработка руки займет порядка двух месяцев. Строгова надеется, что полиция не оставит без внимания ее ситуацию.