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Соседка по подъезду сломала актрисе Екатерине Строговой кисть руки

Отечественная актриса Екатерина Строгова пострадала от действий своей соседки по подъезду. Последняя сломала знаменитости кисть руки, что произошло во время конфликтной ситуации.
Соседка по подъезду сломала актрисе Екатерине Строговой кисть руки

По словам Екатерины Строговой, все началось из-за места на парковке в Москве. По причине снегопада мест, где можно оставить транспорт, стало заметно меньше. Накануне, оставив свое авто в положенном месте, актриса собиралась идти домой, но из окна выглянула ее соседка. Она потребовала убрать машину, оскорбляя знаменитость, и угрожая проколоть ей шины.
Соседка по подъезду сломала актрисе Екатерине Строговой кисть руки

Сама Екатерина Строгова решила позвонить в полицию, что вывело соседку по подъезду из себя. Выбежав на улицу, она начала кричать на артистку, ударила ее кулаком, а затем вывернула палец на руке. Приехав в больницу, знаменитость услышала диагноз о переломе кисти со смещением, и теперь звезде придется потратиться на дорогостоящие спицы из титана, пока разработка руки займет порядка двух месяцев. Строгова надеется, что полиция не оставит без внимания ее ситуацию.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:39

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