Ученые развенчали популярный миф о пользе секса для снижения веса
Ученые из Канады в ходе исследований сумели развенчать один из наиболее популярных мифов о сексе. Он предполагает, что активная интимная жизнь помогает в борьбе с лишним весом.
Некоторые даже полагают, что по своей эффективности секс можно сравнить с пробежками. По мнению научных работников, отчасти наличие здоровой сексуальной жизни действительно способствует потере веса, однако такая практика не в состоянии заменить обычные занятия спортом. В среднем продолжительность полового акта колеблется в диапазоне от шести до десяти минут, когда полноценная тренировка может отнимать и по несколько часов на протяжении недели.
Говоря о жиросжигающих свойствах секса, авторы работы подсчитали, что во время интимной близости теряются незначительные объемы калорий. В частности, за один половой акт женщины могут сжигать порядка 69 ккал, когда у мужчин этот показатель достигает в сумме 100 ккал.
Некоторые даже полагают, что по своей эффективности секс можно сравнить с пробежками. По мнению научных работников, отчасти наличие здоровой сексуальной жизни действительно способствует потере веса, однако такая практика не в состоянии заменить обычные занятия спортом. В среднем продолжительность полового акта колеблется в диапазоне от шести до десяти минут, когда полноценная тренировка может отнимать и по несколько часов на протяжении недели.
Говоря о жиросжигающих свойствах секса, авторы работы подсчитали, что во время интимной близости теряются незначительные объемы калорий. В частности, за один половой акт женщины могут сжигать порядка 69 ккал, когда у мужчин этот показатель достигает в сумме 100 ккал.
Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:29