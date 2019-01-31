Ученые развенчали популярный миф о пользе секса для снижения веса





Некоторые даже полагают, что по своей эффективности секс можно сравнить с пробежками. По мнению научных работников, отчасти наличие здоровой сексуальной жизни действительно способствует потере веса, однако такая практика не в состоянии заменить обычные занятия спортом. В среднем продолжительность полового акта колеблется в диапазоне от шести до десяти минут, когда полноценная тренировка может отнимать и по несколько часов на протяжении недели.Говоря о жиросжигающих свойствах секса, авторы работы подсчитали, что во время интимной близости теряются незначительные объемы калорий. В частности, за один половой акт женщины могут сжигать порядка 69 ккал, когда у мужчин этот показатель достигает в сумме 100 ккал.