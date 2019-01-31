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Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова удивила своим вокалом

Бывшая участница «ДОМа-2» и модель Евгения Феофилактова выложила в сеть давнее видео, на котором она поет.

Ролик повествует о том, как девушка пробует себя в караоке.

Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова удивила своим вокалом

Для исполнения она выбрала композицию «Бомба» от группы «ВИА Гра». У многих пользователей видеоролик оставил отрицательные эмоции.

Ведь вокальные данные Евгении были, мягко говоря, средние. В комментариях подписчики даже выразили благодарность Феофилактовой за то, что она не решилась начать сольную карьеру.

Напомним, что Евгения Феофилактова пришла на проект «ДОМ-2» еще в далеком 2009 году. Спустя три года девушка вышла замуж за коллегу по шоу Антона Гусева и родила ему сына. Однако в 2016 году пара рассталась после его измены.




 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:21

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