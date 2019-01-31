Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова удивила своим вокалом





Ролик повествует о том, как девушка пробует себя в караоке.Для исполнения она выбрала композицию «Бомба» от группы «ВИА Гра». У многих пользователей видеоролик оставил отрицательные эмоции.Ведь вокальные данные Евгении были, мягко говоря, средние. В комментариях подписчики даже выразили благодарность Феофилактовой за то, что она не решилась начать сольную карьеру.Напомним, что Евгения Феофилактова пришла на проект «ДОМ-2» еще в далеком 2009 году. Спустя три года девушка вышла замуж за коллегу по шоу Антона Гусева и родила ему сына. Однако в 2016 году пара рассталась после его измены.