Новый iPhone 2020 года получит мощную лазерную 3D-камеру





Разработка бренда сможет улучшит их технологии дополненной реальности. Сообщается, что новинка даст возможность производить снимки на расстоянии до пяти метров. Сегодняшние аналоги способны работать максимум до пятидесяти сантиметров. Для улучшения работы гаджета на большом расстоянии, существующая технология точечной проекции будет заменена на лазерный сканер. Производители намерены добавить новой системе третью основную камеру.Источник сообщает о договоренности Apple с японской корпорацией Sony о проведении тестирования датчиков для девайсов, которые выйдут на потребительский рынок осенью 2020 года. Эксперты считают, что данная разработка – это прелюдия перед выпуском гарнитуры для дополненной реальности.