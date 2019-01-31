Беременная Виктория Лопырева заявила, что не боится одиночества

В последнее время на странице Виктории Лопыревой в Instagram появляется немало пользовательских комментариев относительно отца будущего малыша модели. В частности, публика называет экс-избранницу Николая Баскова разлучницей, считая, что сделанное ей вернется “бумерангом”. Впрочем, сама знаменитость уверена, что никогда не стоит бояться остаться в одиночестве, и если у кого-то имеется желание уйти, то “пусть уходит”. Идею с бумерангами Лопырева и вовсе считает смешной.Звезда убеждена, что любовь является чувством свободных людей, и чаще всего мужчина уходит, если ему становится скучно. При этом модель против того, чтобы пытаться удержать кого-то исключительно из-за страха, и лучше оставаться одиноким, чем испытывать одиночество, будучи вдвоем. В комментариях многие поддержали Викторию Лопыреву, но не обошлось без хейтеров.