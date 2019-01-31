Ученые обнаружили звезды, окруженные железной пылью
В Большом Магеллановом облаке астрофизики нашли группу массивных звезд, окруженных железной пылью. По словам сотрудников Канарского института астрофизики, открытые ими звезды относятся к асимптотической ветви гигантов с низким содержанием металлов.
Из-за того, что эти объекты почти не содержат железа, магния и кремния, их околозвездные оболочки состоят преимущественно из железной пыли, а не силикатов, поскольку в результате ядерного синтеза, протекающего внутри этих тел, сжигается почти весь магний и кислород. В таких экзотических условиях именно железо становится основным компонентом, из которого образуется околозвездная пыль.
Наблюдения за группой звезд в Большом Магеллановом облаке велись в инфракрасном диапазоне с помощью космического телескопа Spitzer. Специалистам удалось установить, что светила с низким содержанием металлов в пять раз массивнее Солнца, а сформировались они порядка 100 миллионов лет назад.
Из-за того, что эти объекты почти не содержат железа, магния и кремния, их околозвездные оболочки состоят преимущественно из железной пыли, а не силикатов, поскольку в результате ядерного синтеза, протекающего внутри этих тел, сжигается почти весь магний и кислород. В таких экзотических условиях именно железо становится основным компонентом, из которого образуется околозвездная пыль.
Наблюдения за группой звезд в Большом Магеллановом облаке велись в инфракрасном диапазоне с помощью космического телескопа Spitzer. Специалистам удалось установить, что светила с низким содержанием металлов в пять раз массивнее Солнца, а сформировались они порядка 100 миллионов лет назад.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:03