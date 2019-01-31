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Дмитрий Тарасов выставил в Instagram милое фото со своей дочерью

Дмитрий Тарасов на длительное время уезжал на сборы в Катар.

После того, как футболист вернулся в столицу, он сразу же отправился домой к своей жене Анастасии Костенко и маленькой дочке.

Дмитрий Тарасов выставил в Instagram милое фото со своей дочерью

В Instagram Тарасова появилась фотография, на которой он изображает смешные рожицы с маленькой Миланой.

Видно, что отец соскучился по своей полугодовалой дочери. Этому также свидетельствуют многочисленные видео в stories социальной сети, которые после приезда домой Дмитрий постоянно выкладывает.

Дмитрий Тарасов выставил в Instagram милое фото со своей дочерью

Они играют на полу, смеются, и проводят день вместе, скорее всего мама отправилась по своим делам после длительного отсутствия мужа.

Напомним, что семья Тарасовых совсем недавно отпраздновала свою первую годовщину со дня венчания. Тогда Дмитрий в Instagram поздравил свою жену приятными словами и признаниями в любви.

Дмитрий Тарасов выставил в Instagram милое фото со своей дочерью



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:57

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