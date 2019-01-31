Дмитрий Тарасов выставил в Instagram милое фото со своей дочерью





После того, как футболист вернулся в столицу, он сразу же отправился домой к своей жене Анастасии Костенко и маленькой дочке.В Instagram Тарасова появилась фотография, на которой он изображает смешные рожицы с маленькой Миланой.Видно, что отец соскучился по своей полугодовалой дочери. Этому также свидетельствуют многочисленные видео в stories социальной сети, которые после приезда домой Дмитрий постоянно выкладывает.Они играют на полу, смеются, и проводят день вместе, скорее всего мама отправилась по своим делам после длительного отсутствия мужа.Напомним, что семья Тарасовых совсем недавно отпраздновала свою первую годовщину со дня венчания. Тогда Дмитрий в Instagram поздравил свою жену приятными словами и признаниями в любви.