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Поклонники поздравили певицу Юлию Началову с 38-летием

Поклонники активно поздравляют с днем рождения отечественную исполнительницу Юлию Началову. Знаменитость 31 января отмечает свое 38-летие.
Поклонники поздравили певицу Юлию Началову с 38-летием

На своей странице в Instagram Юлия Началова накануне поделилась снимком, где она позирует в костюме. В подписи к посту артистка рассказала об удачном съемочном дне, проходившем на Мосфильме. Однако в подписи к публикации поклонники оставляли не свои восхищенные отзывы, а поздравления в адрес кумира, поскольку 31 января отечественной знаменитости исполняется 38 лет.

В частности, публика отметила, что с годами Юлия Началова стала выглядеть только краше. Многочисленные фолловеры желают кумиру здоровья и творческих успехов. Многие выразили надежду на то, что знаменитость еще продолжительный период времени будет радовать их своим творчеством.
Поклонники поздравили певицу Юлию Началову с 38-летием

Впрочем, под самим постом даже в день рождения не обошлось без нелестных отзывов. В частности, свою дозу критики получил костюм Юлии Началовой для съемок, который многие назвали неудачным выбором.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:00

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