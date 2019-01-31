Поклонники поздравили певицу Юлию Началову с 38-летием





На своей странице в Instagram Юлия Началова накануне поделилась снимком, где она позирует в костюме. В подписи к посту артистка рассказала об удачном съемочном дне, проходившем на Мосфильме. Однако в подписи к публикации поклонники оставляли не свои восхищенные отзывы, а поздравления в адрес кумира, поскольку 31 января отечественной знаменитости исполняется 38 лет.В частности, публика отметила, что с годами Юлия Началова стала выглядеть только краше. Многочисленные фолловеры желают кумиру здоровья и творческих успехов. Многие выразили надежду на то, что знаменитость еще продолжительный период времени будет радовать их своим творчеством.Впрочем, под самим постом даже в день рождения не обошлось без нелестных отзывов. В частности, свою дозу критики получил костюм Юлии Началовой для съемок, который многие назвали неудачным выбором.