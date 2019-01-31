Певица Глюкоза удивила поклонников новым образом

На новом снимке Глюкоза позирует с распущенными волосами и челкой, прикрывающей лоб. Глаза знаменитости накрашены яркими тенями насыщенного зеленого цвета, также присутствуют блестки. Образ выглядит футуристично, а в комментарии к посту певица сравнила жизнь со спиралью. Хотя каждый “виток”, по мнению Глюкозы, похож на предыдущий, человек либо движется вверх, либо спускается ниже.В комментариях к публикации многочисленные подписчики начали делиться своим мнением по поводу внешнего вида кумира. Некоторые не оценили “зеленые” глаза Глюкозы, посчитав такой мейк-ап неудачным, однако в целом образ собрал немало лестных отзывов со стороны интернет-аудитории.