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Певица Глюкоза удивила поклонников новым образом

Отечественная певица Глюкоза в очередной раз решилась на эксперимент над собственным образом, продемонстрировав новое амплуа посредством поста в Instagram. Реакция поклонников на такие перемены оказалась разной.
Певица Глюкоза удивила поклонников новым образом

На новом снимке Глюкоза позирует с распущенными волосами и челкой, прикрывающей лоб. Глаза знаменитости накрашены яркими тенями насыщенного зеленого цвета, также присутствуют блестки. Образ выглядит футуристично, а в комментарии к посту певица сравнила жизнь со спиралью. Хотя каждый “виток”, по мнению Глюкозы, похож на предыдущий, человек либо движется вверх, либо спускается ниже.

В комментариях к публикации многочисленные подписчики начали делиться своим мнением по поводу внешнего вида кумира. Некоторые не оценили “зеленые” глаза Глюкозы, посчитав такой мейк-ап неудачным, однако в целом образ собрал немало лестных отзывов со стороны интернет-аудитории.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:55

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