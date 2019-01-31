Xiaomi выпустит смартфон с пенткамерой
Интернет-эксперты утверждают, что китайская компания Xiaomi готовится к выпуску смартфона с пентокамерой. На такие выводы их подтолкнула опубликованная фотография нового девайса.
Основная часть разработчиков мобильных телефонов большое внимание уделяют модулям в камерах гаджетов. На сегодняшний день многие бренды производят смартфоны с четырьмя основными камерами. Компания Nokia, более года назад заявила, что в ее планы входит выпустить новинку с пентакамерой. Однако, недавно в Сети появилась информация, что Xiaomi намерена составит конкуренцию финской компании. Она проводит тестирование смартфона, который оснастят пятью датчиками изображения и таким же количеством объективов, размещенных на задней панели.
Фотоснимок с новым смартфоном от Xiaomi во Всемирную паутину выложил топ-менеджеров компании Ван Тен Томас. Заметим, что публикация не была подписана. На изображении показаны несколько различных моделей бренда и водяной знак Shot on Mi AI Penta cam. Через короткое время автор снимка удалил его. Эксперты сделали вывод, что скорее всего это рекламный ход будущего анонса.
Основная часть разработчиков мобильных телефонов большое внимание уделяют модулям в камерах гаджетов. На сегодняшний день многие бренды производят смартфоны с четырьмя основными камерами. Компания Nokia, более года назад заявила, что в ее планы входит выпустить новинку с пентакамерой. Однако, недавно в Сети появилась информация, что Xiaomi намерена составит конкуренцию финской компании. Она проводит тестирование смартфона, который оснастят пятью датчиками изображения и таким же количеством объективов, размещенных на задней панели.
Фотоснимок с новым смартфоном от Xiaomi во Всемирную паутину выложил топ-менеджеров компании Ван Тен Томас. Заметим, что публикация не была подписана. На изображении показаны несколько различных моделей бренда и водяной знак Shot on Mi AI Penta cam. Через короткое время автор снимка удалил его. Эксперты сделали вывод, что скорее всего это рекламный ход будущего анонса.
Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 08:50