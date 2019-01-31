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Xiaomi выпустит смартфон с пенткамерой

Интернет-эксперты утверждают, что китайская компания Xiaomi готовится к выпуску смартфона с пентокамерой. На такие выводы их подтолкнула опубликованная фотография нового девайса.
Xiaomi выпустит смартфон с пенткамерой

Основная часть разработчиков мобильных телефонов большое внимание уделяют модулям в камерах гаджетов. На сегодняшний день многие бренды производят смартфоны с четырьмя основными камерами. Компания Nokia, более года назад заявила, что в ее планы входит выпустить новинку с пентакамерой. Однако, недавно в Сети появилась информация, что Xiaomi намерена составит конкуренцию финской компании. Она проводит тестирование смартфона, который оснастят пятью датчиками изображения и таким же количеством объективов, размещенных на задней панели.

Фотоснимок с новым смартфоном от Xiaomi во Всемирную паутину выложил топ-менеджеров компании Ван Тен Томас. Заметим, что публикация не была подписана. На изображении показаны несколько различных моделей бренда и водяной знак Shot on Mi AI Penta cam. Через короткое время автор снимка удалил его. Эксперты сделали вывод, что скорее всего это рекламный ход будущего анонса.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 08:50

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