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Евгений Петросян впервые вышел в свет с молодой помощницей Татьяной Брухуновой

Отечественный юморист Евгений Петросян впервые вышел в свет в компании Татьяны Брухуновой, молодой помощницы, с которой ему приписывают роман. Пара вместе побывала на спектакле.
Евгений Петросян впервые вышел в свет с молодой помощницей Татьяной Брухуновой

После расставания с Еленой Степаненко Евгению Петросяну начали активно приписывать роман с помощницей, назвав ее причиной развода пары. С того времени он и Брухунова всячески отрицали связь, но накануне пару заметили в Барселоне на отдыхе. Хотя на фото в соцсетях позировали они раздельно, в СМИ пришли к выводу, что время артист и его любовница проводят вместе. Более того, недавно Петросян и Брухунова посетили “Табакерку”, где имела место премьера обновленной версии спектакля “Матросская тишина”. Одну из ведущих ролей на сцене воплотил Владимир Машков.
Евгений Петросян впервые вышел в свет с молодой помощницей Татьяной Брухуновой

Петросян пришел в театр в достаточно ярком образе, не изменяя своим привычкам. Его помощница в то же время выглядела относительно скромно, будучи одетой в жакет и юбку, а также отказавшись от макияжа.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:44

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