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Ученый рассказал о катастрофических последствиях столкновения астероида Апофис с Землей

Российский ученый описал масштабы разрушений, которые может вызвать падение астероида Апофис на Землю в 2068 году. Так, по словам сотрудника лаборатории математического моделирования геофизических процессов Института динамики геосфер РАН Валерия Шувалова, падение тела размером с Апофис способно уничтожить многомиллионный город.
Ученый рассказал о катастрофических последствиях столкновения астероида Апофис с Землей

На XLIII Королёвских чтениях группа петербургских ученых намерена опубликовать прогноз, в котором содержится доклад с предположениями, согласно которым Апофис может упасть на Землю в 2068 году. Если допустить, что 300-метровый астероид упадет в пределах Садового кольца, то Москва будет уничтожена полностью, а в Московской области специалисты зафиксируют повсеместные многочисленные разрушения. Кроме того, ионосферное излучение, возможно, охватит всю Европу.

При этом у человечества на данном уровне технического развития нет никаких средств, позволяющих хотя бы чуть-чуть отклонить траекторию Апофиса. В астероид можно запустит МБР (межконтинентальную баллистическую ракету), но даже она почти не повлияет на его траекторию. Стоит отметить, что впервые после обнаружения Апофиса по Туринской шкале опасность столкновения с ним была оценена в 4 балла.



 
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 08:39

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