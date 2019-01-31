Ученый рассказал о катастрофических последствиях столкновения астероида Апофис с Землей





На XLIII Королёвских чтениях группа петербургских ученых намерена опубликовать прогноз, в котором содержится доклад с предположениями, согласно которым Апофис может упасть на Землю в 2068 году. Если допустить, что 300-метровый астероид упадет в пределах Садового кольца, то Москва будет уничтожена полностью, а в Московской области специалисты зафиксируют повсеместные многочисленные разрушения. Кроме того, ионосферное излучение, возможно, охватит всю Европу.При этом у человечества на данном уровне технического развития нет никаких средств, позволяющих хотя бы чуть-чуть отклонить траекторию Апофиса. В астероид можно запустит МБР (межконтинентальную баллистическую ракету), но даже она почти не повлияет на его траекторию. Стоит отметить, что впервые после обнаружения Апофиса по Туринской шкале опасность столкновения с ним была оценена в 4 балла.