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Анастасия Волочкова отреагировала на новость об аресте сенатора Рауфа Арашукова

Анастасия Волочкова отреагировала на новость об аресте Рауфа Арашукова, являющегося сенатором Карачаево-Черкессии. По словам балерины, знакома она с чиновником порядка десяти лет, и приятным их взаимодействие назвать нельзя.
Анастасия Волочкова отреагировала на новость об аресте сенатора Рауфа Арашукова
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По словам Анастасии Волочковой, сенатор всегда пытался выставлять напоказ свое состояние, однако в свое время команде балерины выплатил только половину гонорара. Больше всего поражена танцовщица тем, что Рауф Арашуков пытался выставлять себя состоятельной особой, не имея при этом ничего за плечами. Обвинила чиновника Волочкова и в том, что он “грязно и похотливо” к ней приставал, делая непристойные предложения. Внимание политика оказалось настолько настойчивым, что членам команды пришлось защищать балерину.
Анастасия Волочкова отреагировала на новость об аресте сенатора Рауфа Арашукова

Хотя история имела место давно, она нашла повторение в минувшем году. По словам Волочковой, в этот раз защищать ее пришлось возлюбленному. Говоря об аресте сенатора, балерина порадовалась тому, что “справедливость восторжествовала”.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:27

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