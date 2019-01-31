Певица Юлианна Караулова из-за болезни прервала отпуск в Куршевеле
Отечественная исполнительница Юлианна Караулова оказалась вынуждена прервать свой отпуск в Куршевеле, причиной чему послужила болезнь. По словам самой звезды, вирус затронул и многих ее знакомых.
Не так давно Юлианна Караулова отправилась на популярный горнолыжный курорт в надежде провести там отпуск. Однако звезда даже не подозревала, что заслуженный отдых окажется прерван болезнью. Из-за простуды знаменитость на протяжении нескольких дней вынуждена была оставаться в постели, о чем рассказала своим поклонникам посредством публикации в Instagram. Звезда отметила, что коротала время за просмотром всех серий историй о “Гарри Поттере”. Она даже успела побывать на консультации у врача в Москве, но затем снова вернулась в Куршевель.
Впрочем, сейчас Юлианна Караулова уже пришла в норму, что произошло почти под конец запланированного отпуска. Исполнительница даже успела вернуться к работе, а своим поклонникам порекомендовала непременно посетить курорт, которым осталась довольна, даже несмотря на болезнь.
Не так давно Юлианна Караулова отправилась на популярный горнолыжный курорт в надежде провести там отпуск. Однако звезда даже не подозревала, что заслуженный отдых окажется прерван болезнью. Из-за простуды знаменитость на протяжении нескольких дней вынуждена была оставаться в постели, о чем рассказала своим поклонникам посредством публикации в Instagram. Звезда отметила, что коротала время за просмотром всех серий историй о “Гарри Поттере”. Она даже успела побывать на консультации у врача в Москве, но затем снова вернулась в Куршевель.
Впрочем, сейчас Юлианна Караулова уже пришла в норму, что произошло почти под конец запланированного отпуска. Исполнительница даже успела вернуться к работе, а своим поклонникам порекомендовала непременно посетить курорт, которым осталась довольна, даже несмотря на болезнь.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:16