Водолацкий назвал пропагандистскими сообщения западных СМИ о ЧВК «Вагнера»





Россию уже не раз впутывали в международные скандалы. На Москву попытались взвалить ответственность за отравление семьи Скрипалей, войну на Донбассе, кризис в Сирии. Сейчас же общественность столкнулась с новой темой. СМИ активно массируют высадку в Венесуэле так называемой ЧВК «Вагнера», которую регулярно связывают с известным ресторатором Евгением Пригожиным.Началась вся эта история с беспорядков 21 января. Венесуэльцы вышли на улицы, выражая недовольство итогами выборов главы государства. Через два дня, 23 января, оппозиционер Хуан Гауидо объявил себя исполняющим обязанности президента республики.Позицию Гауидо одобрили на Западе. Сразу же несколько европейских государств заявили о поддержке его кандидатуры и поставили ультиматум действующему главе Венесуэлы Николасу Мадуро – провести внеочередное голосование.Примечательно, что подобная ситуация, когда в какой-то стране вспыхивают волнения, а критика поступает в адрес РФ, проявляется уже не в первый раз. Такую картину можно было наблюдать во время обострения конфликтов в Сирии и на Донбассе. Сейчас же вброс о ЧВК «Вагнер» появился в тот момент, когда Москва начала активно развивать отношения с Каракасом.В интервью одному из российских СМИ депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий пояснил, что не стоит доверять неподтвержденной информации. По его словам, Вашингтон реализует четкую «дорожную карту», где России отведено место страны-агрессора.Водолацкий также подчеркнул, что громкими заявлениями отметились даже представители США в ООН, но были голословны в свои высказываниях. Политик убежден: распространяемые «утки» лишь подтверждают мифичность ЧВК «Вагнера» и ложь СМИ, муссирующих эту тему.