Toyota 86 и Subaru BRZ могут не получить продолжение





Официальная информация об отмене создания спорткаров, скорее всего, будет опубликована уже в следующем месяце. По информации представителя Subaru, модель будет развиваться «по-особенному». Это значит, что машину и вовсе ждёт рестайлинг и новое название. В отчёте журналистов значится и возможное прекращение сотрудничества вышеназванных автоконцернов в области спортивных моделей. Ранее бренды объединили усилия ради создания BRZ/86. Subaru разработала 4-тактный движок без наддува, а Toyota создала собственную 6-ступенчатую МКПП.Впрочем, однозначно заявлять о прекращении сотрудничества двух фирм рано, поэтому следующие месяцы будут очень интересными для поклонников Subaru и Toyota.