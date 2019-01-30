Toyota 86 и Subaru BRZ могут не получить продолжение
После объявления о Toyota Supra многие автолюбители задались вопросами касаемо будущего другой спортивной модели Toyota 86. Согласно данным инсайдеров, речь идёт не только об отмене Toyota 86, но и прекращении разработок Subaru BRZ.
Официальная информация об отмене создания спорткаров, скорее всего, будет опубликована уже в следующем месяце. По информации представителя Subaru, модель будет развиваться «по-особенному». Это значит, что машину и вовсе ждёт рестайлинг и новое название. В отчёте журналистов значится и возможное прекращение сотрудничества вышеназванных автоконцернов в области спортивных моделей. Ранее бренды объединили усилия ради создания BRZ/86. Subaru разработала 4-тактный движок без наддува, а Toyota создала собственную 6-ступенчатую МКПП.
Впрочем, однозначно заявлять о прекращении сотрудничества двух фирм рано, поэтому следующие месяцы будут очень интересными для поклонников Subaru и Toyota.
Официальная информация об отмене создания спорткаров, скорее всего, будет опубликована уже в следующем месяце. По информации представителя Subaru, модель будет развиваться «по-особенному». Это значит, что машину и вовсе ждёт рестайлинг и новое название. В отчёте журналистов значится и возможное прекращение сотрудничества вышеназванных автоконцернов в области спортивных моделей. Ранее бренды объединили усилия ради создания BRZ/86. Subaru разработала 4-тактный движок без наддува, а Toyota создала собственную 6-ступенчатую МКПП.
Впрочем, однозначно заявлять о прекращении сотрудничества двух фирм рано, поэтому следующие месяцы будут очень интересными для поклонников Subaru и Toyota.
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 21:53