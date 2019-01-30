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NASA: На рождение звёзд влияет поток заряженных частиц от прежних светил

Представители NASA заявили, что появление звёзд в туманности Ориона связаны с потом заряженных частиц от светил, возникающих в том районе ранее. Наблюдения осуществлялись с помощью телескопов, установленных на борту Boeing 747.
NASA: На рождение звёзд влияет поток заряженных частиц от прежних светил

К примеру, при наблюдении за светилом Тета Ориона С ученые выявили следующие факты: яркая новорожденная звезда, находящаяся в центральной части туманности, имела интенсивные потоки, состоящие из их заряженных частиц. Поэтому эксперты отбросили возможность образования в этом районе иных небесных тел, хотя в то же время наблюдалась недостаточность для них «стройматериала».

Вполне возможно, что плазма, газ и звёздная пыль, вытесненные мощными звёздными ветрами на окраины, при воздействии давления потоков заряженных частиц от образовавшихся ранее светил могут находиться в удалённых регионах плотными группами и на поверхностях «пузыря» вышеназванной туманности. Поэтому звездный ветер является дополнительным фактором, влияющим на динамику рождения звёзд.



 
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Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 21:51

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