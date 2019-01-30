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Компания Philips представила широкоформатный монитор Brilliance 499P9H

Под известной маркой Philips представлена широкоформатная версия монитора версии Brilliance 499P9H на сорок девять дюймов. Соотношение сторон экрана составляет 32:9.

Компания Philips представила широкоформатный монитор Brilliance 499P9H


Монитор может похвастаться специальным новым решением, позволяющим одновременно входить в 2 системы. У монитора разрешение составляет в данном случае 5120х1440 рх. Brilliance 499P9H станет заменой двум отдельно стоящим мониторам на двадцать семь дюймов. Максимальная яркость дисплея достигает 450 кд/м2. При этом контрастность устройства равна 3000:1. Модель обладает тремя портами USB 3.1, портом Gigabit Ethernet, стандартными разъёмами для микрофонов, а также современных наушников.

Экран имеет специальную подставку. В данном случае регулируется высота монитора, его угол наклона и поворот. Новый современный монитор в РФ стоит 84 399 руб. Модель начнут продавать в феврале месяце.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:10

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