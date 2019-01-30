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Найден череп современного человека возрастом 35 тысяч лет

Обнаруженный в Монголии человеческий череп практически идентичен современному виду, заявили ученые. Путем анализа ДНК ученые сделали вывод, что фрагментам костей приблизительно 35 000 лет.

Найден череп современного человека возрастом 35 тысяч лет

Ранее в Монгольской долине Салхит обнаружили останки, похожие на человеческие. Тогда ученые пришли к выводу, что это плейстоценовый гоминид и дали ему название Mongolanthropus.

Однако ученые Оксфордского университета с помощью анализа ДНК смогли установить, что череп принадлежал человеку, а именно самому раннему современному виду. Новые исследования оказались более точными, чем ранее проведенные, и ученым удалось выяснить возраст находки. Специалисты установили, что окаменевшим останкам до 34 950 лет.

Исследователи отметили, что методика проведения экспертизы была максимально точной, так как влияние современных загрязнителей на объект изучения оказывалось в наименьшей степени.



 
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Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 20:48

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