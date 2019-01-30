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Раскрыты характеристики еще не вышедшего смартфона Huawei P30 Lite

Один из китайских источников выложил в Сеть информацию о характеристике и дизайне смартфона Huawei P30 Lite. Ранее уже была зафиксирована утечка информации о новых моделях этой же компании.

Раскрыты характеристики еще не вышедшего смартфона Huawei P30 Lite

Как удалось выяснить, смартфон Huawei P30 Lite отличаться внешним видом от предыдущих моделей не будет. У него такой же экран с тонким обрамлением, а вот датчик для распознавания отпечатков пальцев теперь располагается на задней панели. Длина смартфона по диагонали останется практически неизменной – 6 дюймов. Однако панель устройства сделана по новой технологии IPS. Три камеры Huawei P30 Lite останутся с прежним разрешением – 2 Мп, 16 Мп и 20 Мп.

Стоимость смартфона пока остается неизвестной. Презентация устройства, а также официальное открытие продаж запланировано на февраль-март этого года.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 20:30

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