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Екатерина Климова поделилась кадрами с трехлетней дочкой в снегу

Накануне Екатерина Климова в своем аккаунте Instagram опубликовала фото и короткий ролик. На данных кадрах изображена 2-летняя дочь кинозвезды.

Екатерина Климова поделилась кадрами с трехлетней дочкой в снегу


На фото девочка запечатлена возле снеговика. На видео можно увидеть, как Белла, выбираясь из сугробов, не смогла удержать равновесия и упала в снег. Кадры в течение суток собрали свыше 44 тысяч отметок «Мне нравится» и около 400 комментариев. Екатерина Климова постоянно выкладывает в Сети снимки с наследниками. От первого супруга, бизнесмена Ильи Хорошилова, кинозвезда воспитывает дочь Елизавету. Во время брака с актером Игорем Петренко у знаменитости появилось 2 сыновей.

В 2015 году артистка родила наследницу от актера Гелы Месхи. Многодетная мама старается успевать участвовать в различных проектах, а также уделять внимание своим детям, которых Климова очень любит.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:00

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