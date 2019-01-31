Екатерина Климова поделилась кадрами с трехлетней дочкой в снегу

На фото девочка запечатлена возле снеговика. На видео можно увидеть, как Белла, выбираясь из сугробов, не смогла удержать равновесия и упала в снег. Кадры в течение суток собрали свыше 44 тысяч отметок «Мне нравится» и около 400 комментариев. Екатерина Климова постоянно выкладывает в Сети снимки с наследниками. От первого супруга, бизнесмена Ильи Хорошилова, кинозвезда воспитывает дочь Елизавету. Во время брака с актером Игорем Петренко у знаменитости появилось 2 сыновей.В 2015 году артистка родила наследницу от актера Гелы Месхи. Многодетная мама старается успевать участвовать в различных проектах, а также уделять внимание своим детям, которых Климова очень любит.