SpaceX запустит тяжелую ракету Falcon Heavy в марте





SpaceX направляла несколько запросов в американскую FCC касаемо одобрения плана предстоящей миссии. Предполагалось, что компания Илона Маска осуществит первую коммерческую миссию в конце прошлого года, но планы резко сменились. 6-тонный спутник Arabsat 6A будет запущен в составе Falcon Heavy в начале марта с космодрома в штате Флорида.Как известно, первая связка из трех первых ступеней Falcon 9 была запущена в первом квартале 2018 года. В то время компания смогла отправить в космическое пространство транспортное средство Tesla Roadster, а также завершить успешную посадку двух «сигар» из трёх, последняя же обрушилась в воду на скорости почти в 500 км/час.