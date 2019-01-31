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SpaceX запустит тяжелую ракету Falcon Heavy в марте

Дебютный коммерческий запуск Falcon Heavy намечен уже на грядущую весну – спустя 12 месяцев после первого полёта. Корпорация SpaceX попытается вывести на орбиту устройство Arabsat, цель которого – возвращение всех элементов первой ступени «тяжеловеса» на планету, ведь прошлая попытка увенчалась провалом.
SpaceX запустит тяжелую ракету Falcon Heavy в марте

SpaceX направляла несколько запросов в американскую FCC касаемо одобрения плана предстоящей миссии. Предполагалось, что компания Илона Маска осуществит первую коммерческую миссию в конце прошлого года, но планы резко сменились. 6-тонный спутник Arabsat 6A будет запущен в составе Falcon Heavy в начале марта с космодрома в штате Флорида.

Как известно, первая связка из трех первых ступеней Falcon 9 была запущена в первом квартале 2018 года. В то время компания смогла отправить в космическое пространство транспортное средство Tesla Roadster, а также завершить успешную посадку двух «сигар» из трёх, последняя же обрушилась в воду на скорости почти в 500 км/час.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 07:30

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