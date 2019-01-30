Звезда "Дома-2" Антон Гусев опять пишет безграмотные посты в Instagram
Бывшая звезда скандального реалити-шоу «Дом-2» Антон Гусев сегодня личность известная.
Молодой человек, по его утверждению, занимается своим бизнесом и иногда у себя в Instagram рассказывает про высокие заработки.
Правда, на днях Гусев в очередной раз заставил фолловеров смеяться над ним. У себя в микроблоге муж Виктории Романец разместил публикацию, где крупно написал: «ПРЕДЛОГАЮ ДЕНЕГ».
Такая детская ошибка выставила его в очень некрасивом свете и заставила смеяться подписчиков. Многие подчеркивают, что Антону сначала нужно выучить элементарные правила грамматики, а потом уже выкладывать посты в социальные сети.
Молодой человек, по его утверждению, занимается своим бизнесом и иногда у себя в Instagram рассказывает про высокие заработки.
Правда, на днях Гусев в очередной раз заставил фолловеров смеяться над ним. У себя в микроблоге муж Виктории Романец разместил публикацию, где крупно написал: «ПРЕДЛОГАЮ ДЕНЕГ».
Такая детская ошибка выставила его в очень некрасивом свете и заставила смеяться подписчиков. Многие подчеркивают, что Антону сначала нужно выучить элементарные правила грамматики, а потом уже выкладывать посты в социальные сети.