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Звезда "Дома-2" Антон Гусев опять пишет безграмотные посты в Instagram

Бывшая звезда скандального реалити-шоу «Дом-2» Антон Гусев сегодня личность известная.

Молодой человек, по его утверждению, занимается своим бизнесом и иногда у себя в Instagram рассказывает про высокие заработки.

Звезда "Дома-2" Антон Гусев опять пишет безграмотные посты в Instagram

Правда, на днях Гусев в очередной раз заставил фолловеров смеяться над ним. У себя в микроблоге муж Виктории Романец разместил публикацию, где крупно написал: «ПРЕДЛОГАЮ ДЕНЕГ».

Такая детская ошибка выставила его в очень некрасивом свете и заставила смеяться подписчиков. Многие подчеркивают, что Антону сначала нужно выучить элементарные правила грамматики, а потом уже выкладывать посты в социальные сети.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:58

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