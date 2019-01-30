В Москве запретили продажу вейпов и электронных сигарет несовершеннолетним
На территории Москвы была запрещена продажа вейпов, а также электронных сигарет. Запрет касается лиц, чей возраст составляет менее восемнадцати лет.
Данный запрещающий закон приняли депутаты столичной Городской думы. Помимо запрета реализации данных изделий несовершеннолетним россиянам, в законе говорится о введении соответствующих штрафов. В данном случае людям, приобщающим несовершеннолетних к курению электронных сигарет, а также вейпов, придётся заплатить штраф на сумму до 5 000 российских рублей.
Имеется информация, что размер данного штрафа в дальнейшем будут увеличивать. Такого рода закон должен вступить в силу уже после того, как он будет подписан мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Данный запрещающий закон приняли депутаты столичной Городской думы. Помимо запрета реализации данных изделий несовершеннолетним россиянам, в законе говорится о введении соответствующих штрафов. В данном случае людям, приобщающим несовершеннолетних к курению электронных сигарет, а также вейпов, придётся заплатить штраф на сумму до 5 000 российских рублей.
Имеется информация, что размер данного штрафа в дальнейшем будут увеличивать. Такого рода закон должен вступить в силу уже после того, как он будет подписан мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:49