АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Коллективная ностальгия стимулирует людей покупать отечественные товары
EUR 75.88 USD 66.34
Курс валют на 30.01.2019

В Москве запретили продажу вейпов и электронных сигарет несовершеннолетним

На территории Москвы была запрещена продажа вейпов, а также электронных сигарет. Запрет касается лиц, чей возраст составляет менее восемнадцати лет.

В Москве запретили продажу вейпов и электронных сигарет несовершеннолетним


Данный запрещающий закон приняли депутаты столичной Городской думы. Помимо запрета реализации данных изделий несовершеннолетним россиянам, в законе говорится о введении соответствующих штрафов. В данном случае людям, приобщающим несовершеннолетних к курению электронных сигарет, а также вейпов, придётся заплатить штраф на сумму до 5 000 российских рублей.

Имеется информация, что размер данного штрафа в дальнейшем будут увеличивать. Такого рода закон должен вступить в силу уже после того, как он будет подписан мэром Москвы Сергеем Собяниным.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:49

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Москве запретили продажу вейпов и
Жителям Мурманской области удалось
На орбите Земли был замечен
Александра Никифирова: В России
Американская модель подала иск на $8
iRobot представила робота-газонокосилку
«Касперский» вновь обнаружил хакерские
Sensight продемонстрировала электронный
Яна Рудковская показала архивное фото
Надежда Толоконникова призналась в
Екатерина Андреева показала в Instagram
У Алексея Воробьева стрижка и
Американский телеканал SyFy представит
Татьяна Навка вернулась с Мальдив и
Основной акционер Petropavlovsk Кенес
Звезде «Дома-2» Либерж Кпадону пытались
В России подорожали автомобили Datsun
В Москве врачи извлекли из 11-летнего
Стало известно, какие женщины являются
48-летняя Наоми Кэмпбелл встречается с
Skoda продлевает систему скидок до
Регина Тодоренко и Влад Лисовец
Человечество охватит пандемия
Kaiyun Motors представила самый дешевый
Спикеру парламента ДНР Пургину отказали
Гвинет Пэлтроу судят за быструю езду на
"Роскосмос" представил фото
Лиза и Гарри Галкины получили в подарок
«АвтоВАЗ» поднял стоимость Lada Vesta
В Сети появилось видео точного
Просмотреть все новости