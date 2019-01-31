Диетологи огласили список худших советов по похудению





Специалист в области здорового питания Ли Холмс уверена, что не все продукты с низкой калорийностью полезны для здоровья. Она считает, что следует питаться сбалансировано, включая в рацион все необходимые элементы и обязательно употреблять в пищу овощи и фрукты.Австралийский фитнес-тренер Кейла Итсайнс советует не верить мифам про бесполезность углеводов. Она заявляет, что углеводы жизненно важные элементы для организма, чтобы человек оставался энергичным и выносливым. Итсайнс заверяет, что следует сокращать объем порций, а не отказываться от углеводов.По словам диетолога Джессики Сипель, главным мифом о похудении является убеждение в том, что физические нагрузки помогут быстро снизить вес, не обращая внимания на свое питание. Она уверяет, что в занятии спортом тоже должна быть мера.Специалисты акцентируют внимание на том, что детокс не является хорошим способом снизить вес, так как он нарушает процессы метаболизма и дает временный результат, возвращая вес в еще большем объеме.