Декретный отпуск Меган Маркл может стать самым длинным в истории короны

В Великобритании работающая женщина может взять декретный отпуск на один год, именно на данный срок жена принца Гарри отойдет от своих обязанностей. Стоит отметить, что Кейт Миддлтон приступила к делам герцогини уже через 6 недель после рождения первого наследника принца Джорджа, а с принцем Луи и принцессой Шарлоттой она пробыла в декретном отпуске пять и четыре месяцев.Эксперт заявил, что 37-летняя Меган будет участвовать в королевских делах практически до рождения ребенка. Однако потом герцогине Сассекской будет необходим отдых на длительное время. Рассел Майерс подчеркнул, что у бывшей актрисы после замужества с принцем Гарри резко сменился образ жизни. Маркл столкнулась с трудностями при дворе, а также с большим вниманием к ее личности со стороны общественности и СМИ, вследствие чего она переживала сильный стресс.