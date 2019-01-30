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Декретный отпуск Меган Маркл может стать самым длинным в истории короны

Меган Маркл и принц Гарри ожидают пополнения в их семье уже этой весной. Рассел Майерс, являющийся королевским экспертом, считает, что декрет герцогини Сассекской может оказаться самым длинным в истории короны.

Декретный отпуск Меган Маркл может стать самым длинным в истории короны


В Великобритании работающая женщина может взять декретный отпуск на один год, именно на данный срок жена принца Гарри отойдет от своих обязанностей. Стоит отметить, что Кейт Миддлтон приступила к делам герцогини уже через 6 недель после рождения первого наследника принца Джорджа, а с принцем Луи и принцессой Шарлоттой она пробыла в декретном отпуске пять и четыре месяцев.

Эксперт заявил, что 37-летняя Меган будет участвовать в королевских делах практически до рождения ребенка. Однако потом герцогине Сассекской будет необходим отдых на длительное время. Рассел Майерс подчеркнул, что у бывшей актрисы после замужества с принцем Гарри резко сменился образ жизни. Маркл столкнулась с трудностями при дворе, а также с большим вниманием к ее личности со стороны общественности и СМИ, вследствие чего она переживала сильный стресс.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:09

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