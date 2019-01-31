Ginetta показала тизер своего нового суперкара





Напомним, что последние автомобили марки - G60 и G40R, имеющие двигатели на 310 и 200 лошадиных сил соответственно. Новая же модель будет отличаться более высокими техническими характеристиками из-за наличия 6,0-литрового безнаддувного 600-сильного мотора. Разработчики уточнили, что силовая установка будет подключена к последовательной КПП.Более подробной информации о машине пока нет, однако сотрудники Ginetta Cars намекнули на очень легкую конструкцию благодаря кузову из углеродного волокна. Общий вес вряд ли превысит 1200 килограмм, а максимальная скорость составит почти 325 км/час.