Ginetta показала тизер своего нового суперкара
Автоконцерн из Великобритании Ginetta Cars вскоре представит новинку – карбоновый суперкар, дебют которого состоится в рамках женевского салона. Транспортное средство обзаведётся мощным мотором V8 без наддува на 600 лошадиных сил.
Напомним, что последние автомобили марки - G60 и G40R, имеющие двигатели на 310 и 200 лошадиных сил соответственно. Новая же модель будет отличаться более высокими техническими характеристиками из-за наличия 6,0-литрового безнаддувного 600-сильного мотора. Разработчики уточнили, что силовая установка будет подключена к последовательной КПП.
Более подробной информации о машине пока нет, однако сотрудники Ginetta Cars намекнули на очень легкую конструкцию благодаря кузову из углеродного волокна. Общий вес вряд ли превысит 1200 килограмм, а максимальная скорость составит почти 325 км/час.
Напомним, что последние автомобили марки - G60 и G40R, имеющие двигатели на 310 и 200 лошадиных сил соответственно. Новая же модель будет отличаться более высокими техническими характеристиками из-за наличия 6,0-литрового безнаддувного 600-сильного мотора. Разработчики уточнили, что силовая установка будет подключена к последовательной КПП.
Более подробной информации о машине пока нет, однако сотрудники Ginetta Cars намекнули на очень легкую конструкцию благодаря кузову из углеродного волокна. Общий вес вряд ли превысит 1200 килограмм, а максимальная скорость составит почти 325 км/час.
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 05:00