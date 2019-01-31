Бритни Спирс сыграет призрака в фильме Corporate Animals





По словам Патрика Брайса, один из главных героев киноленты по имени Эйден, являющийся персонажем Кэлама Уорси, обожает творчество Бритни Спирс. Когда парня начинает "некто" преследовать, он начинает сходить с ума от галлюцинаций, воображая, что с ним разговаривает сама исполнительница. Затем у персонажа развивается гангрена. Голос звезды, согласно сюжету, Эйден слышит из стен. Режиссер отметил: "Бритни выделила 10 минут времени на запись (своего голоса), и это было здорово".Главную роль (Люси) в картине исполнила Деми Мур. Её героиня является директором одной из компаний по производству съедобных столовых приборов, устроившей сотрудникам тимбилдинг в пещере. Из-за несчастного случая люди оказываются под землей, и в борьбе за жизнь ведут себя как дикие животные.Хоррор представили 29 января в рамках кинофестиваля. Информация о выходе кинокартины в мировой прокат пока не сообщается.