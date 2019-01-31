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Бритни Спирс сыграет призрака в фильме Corporate Animals

37-летняя поп-дива Бритни Спирс впервые за 16 лет вернется в кино. Певице предстоит исполнить роль призрака в комедийном хорроре режиссера Патрика Брайса под названием Corporate Animals ("Корпоративные животные"). Об этом проинформировал сам режиссер картины на пресс-конференции кинофестиваля "Санденс", состоявшейся в Парк-Сити.

Бритни Спирс сыграет призрака в фильме Corporate Animals

По словам Патрика Брайса, один из главных героев киноленты по имени Эйден, являющийся персонажем Кэлама Уорси, обожает творчество Бритни Спирс. Когда парня начинает "некто" преследовать, он начинает сходить с ума от галлюцинаций, воображая, что с ним разговаривает сама исполнительница. Затем у персонажа развивается гангрена. Голос звезды, согласно сюжету, Эйден слышит из стен. Режиссер отметил: "Бритни выделила 10 минут времени на запись (своего голоса), и это было здорово".
Бритни Спирс сыграет призрака в фильме Corporate Animals

Главную роль (Люси) в картине исполнила Деми Мур. Её героиня является директором одной из компаний по производству съедобных столовых приборов, устроившей сотрудникам тимбилдинг в пещере. Из-за несчастного случая люди оказываются под землей, и в борьбе за жизнь ведут себя как дикие животные.

Хоррор представили 29 января в рамках кинофестиваля. Информация о выходе кинокартины в мировой прокат пока не сообщается.



 
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Культура
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 06:00

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