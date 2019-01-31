Учёные: Кошки являются носителями паразита, провоцирующего у людей шизофрению
Датские учёные выявили необычную опасность, исходящую от домашних кошек. Они выяснили, что данные домашние питомцы могут быть носителями токсоплазмоза. Данный внутриклеточный паразит может провоцировать шизофрению.
Научные деятели исследовали 80 000 добровольцев. Такого рода психические расстройства выявили у 2 500 человек. Их кровь содержала Toxoplasma gondii. Он опасен для психического состояния человека. В данном случае у инфицированных людей вероятность развития шизофрении может увеличиваться на 50 процентов.
Паразит, когда попадает в тело носителя, сразу маскируется. При этом он не вызывает каких-либо симптомов. Стоит отметить, что здоровый человек редко подвергается риску заражения. Однако детям, а также взрослым, имеющим слабую иммунную систему, стоит опасаться данного паразита. В случае токсоплазмоза возможно ухудшение зрения, появления симптомов гриппа.
Научные деятели исследовали 80 000 добровольцев. Такого рода психические расстройства выявили у 2 500 человек. Их кровь содержала Toxoplasma gondii. Он опасен для психического состояния человека. В данном случае у инфицированных людей вероятность развития шизофрении может увеличиваться на 50 процентов.
Паразит, когда попадает в тело носителя, сразу маскируется. При этом он не вызывает каких-либо симптомов. Стоит отметить, что здоровый человек редко подвергается риску заражения. Однако детям, а также взрослым, имеющим слабую иммунную систему, стоит опасаться данного паразита. В случае токсоплазмоза возможно ухудшение зрения, появления симптомов гриппа.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 03:00