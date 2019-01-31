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Учёные: Кошки являются носителями паразита, провоцирующего у людей шизофрению

Датские учёные выявили необычную опасность, исходящую от домашних кошек. Они выяснили, что данные домашние питомцы могут быть носителями токсоплазмоза. Данный внутриклеточный паразит может провоцировать шизофрению.

Учёные: Кошки являются носителями паразита, провоцирующего у людей шизофрению


Научные деятели исследовали 80 000 добровольцев. Такого рода психические расстройства выявили у 2 500 человек. Их кровь содержала Toxoplasma gondii. Он опасен для психического состояния человека. В данном случае у инфицированных людей вероятность развития шизофрении может увеличиваться на 50 процентов.

Паразит, когда попадает в тело носителя, сразу маскируется. При этом он не вызывает каких-либо симптомов. Стоит отметить, что здоровый человек редко подвергается риску заражения. Однако детям, а также взрослым, имеющим слабую иммунную систему, стоит опасаться данного паразита. В случае токсоплазмоза возможно ухудшение зрения, появления симптомов гриппа.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 03:00

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