Учёные: Кошки являются носителями паразита, провоцирующего у людей шизофрению





Научные деятели исследовали 80 000 добровольцев. Такого рода психические расстройства выявили у 2 500 человек. Их кровь содержала Toxoplasma gondii. Он опасен для психического состояния человека. В данном случае у инфицированных людей вероятность развития шизофрении может увеличиваться на 50 процентов.Паразит, когда попадает в тело носителя, сразу маскируется. При этом он не вызывает каких-либо симптомов. Стоит отметить, что здоровый человек редко подвергается риску заражения. Однако детям, а также взрослым, имеющим слабую иммунную систему, стоит опасаться данного паразита. В случае токсоплазмоза возможно ухудшение зрения, появления симптомов гриппа.