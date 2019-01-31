Джулия Робертс рассказала, что у нее нет зависимости от соцсетей

Робертс долгое время обходила стороной моду публиковать все подряд в Интернете и даже не регистрировалась в соцсетях. Однако летом прошлого года знаменитость решила завести страничку в Instagram. Актриса поделилась первой фотографией, на которой запечатлена с искренней широкой улыбкой. За короткое время на звезду подписалось практически 5 миллионов человек.Джулия Робертс призналась, что ей очень нравится проводить время в социальной сети, наблюдая за Сарой Джессикой Паркер и Джошем Бролином. Актриса регулярно выкладывает новые публикации с разными знаменитостями, однако, чтобы избежать критики и негативных комментариев, Джулия Робертс отключила возможность комментировать ее фотографии.