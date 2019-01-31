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Джулия Робертс рассказала, что у нее нет зависимости от соцсетей

Джулия Робертс совсем недавно завела аккаунт в Instagram. Актриса зарегистрировалась в социальной сети чуть больше полугода назад, а теперь призналась, что не страдает зависимостью к подобным интернет-ресурсам.

Джулия Робертс рассказала, что у нее нет зависимости от соцсетей

Робертс долгое время обходила стороной моду публиковать все подряд в Интернете и даже не регистрировалась в соцсетях. Однако летом прошлого года знаменитость решила завести страничку в Instagram. Актриса поделилась первой фотографией, на которой запечатлена с искренней широкой улыбкой. За короткое время на звезду подписалось практически 5 миллионов человек.

Джулия Робертс призналась, что ей очень нравится проводить время в социальной сети, наблюдая за Сарой Джессикой Паркер и Джошем Бролином. Актриса регулярно выкладывает новые публикации с разными знаменитостями, однако, чтобы избежать критики и негативных комментариев, Джулия Робертс отключила возможность комментировать ее фотографии.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 02:00

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