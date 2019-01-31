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Алена Кравец считает причиной второго развода деспотизм мужа

Российская певица и модель Алена Кравец объявила об очередном расставании с супругом Русланом Кравец. В личном блоге Instagram она рассказала, что ее муж совсем не изменился, и остался таким же деспотом.
Алена Кравец считает причиной второго развода деспотизм мужа

Не так давно стало известно, что Алена Кравец приняла решение возобновить отношения с бизнесменом Русланом Кравец, и они повторно сыграли свадьбу. Модель пошла на это, поскольку поверила супругу, который на протяжении года ухаживал за ней и уделял много времени их общей дочери Даниэлле. Однако прошло несколько месяцев и светская львица снова публикует пост в социально сети Instagram, где признается, что намерена подать на развод.

Также Алена Кравец добавила, что деспоты не меняются, а только надевают необходимую маску, чтобы соответствовать требованиям. Ее супруг совершил несколько поступков, которые убедили ее в необходимости уходить. Ведь простить этого она уже не может, и их брак обречен.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 04:00

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