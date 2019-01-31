Алена Кравец считает причиной второго развода деспотизм мужа

Не так давно стало известно, что Алена Кравец приняла решение возобновить отношения с бизнесменом Русланом Кравец, и они повторно сыграли свадьбу. Модель пошла на это, поскольку поверила супругу, который на протяжении года ухаживал за ней и уделял много времени их общей дочери Даниэлле. Однако прошло несколько месяцев и светская львица снова публикует пост в социально сети Instagram, где признается, что намерена подать на развод.Также Алена Кравец добавила, что деспоты не меняются, а только надевают необходимую маску, чтобы соответствовать требованиям. Ее супруг совершил несколько поступков, которые убедили ее в необходимости уходить. Ведь простить этого она уже не может, и их брак обречен.