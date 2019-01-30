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Американская модель подала иск на $8 000 000 на российского боксёра Сергея Ковалева

Джейми Фронтс, являющаяся американской актрисой и моделью, подала иск на $8 000 000 на российского боксера Сергея Ковалева. Раньше в Соединённых Штатах спортсмена обвинили в нападении на девушку с нанесением ей телесных повреждений.

Американская модель подала иск на $8 000 000 на российского боксёра Сергея Ковалева


Сергея Ковалева 9 июня 2018 года в США задержала полиция. Его подозревают в избиении Джейми Фронтс в Биг-Бэр Сити (Калифорния). Девушка заявила, что спортсмен проявлял к ней знаки внимания на вечеринке, однако она их отклонила. Затем боксёр со своим другом нашли модель в номере, где Ковалев поломал ей нос. Джейми Фронтс при этом получила сотрясение мозга. Также у неё зафиксировали смещение шейного диска. В Соединённых Штатах Ковалёва обвинили в том, что боксёр напал на женщину, применив при этом силу, причинив серьёзные телесные повреждения. Теперь спортсмену грозит срок до 4 лет ареста. Ковалев в ходе первого слушания в суде не стал признавать свою вину. Очередное заседание пройдёт в марте. В Instagram Ковалев отметил, что все обвинения являются спектаклем. Он попросил болельщиков пока не делать поспешных выводов по этому инциденту.

В свою очередь Фронтс в Сети заявила, что обвиняет российского спортсмена в совершении жёсткого уголовного преступления, предъявляя ему иск в размере $8 000 000.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:57

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