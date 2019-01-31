Светлана Иванова пожаловалась поклонникам на сильный стресс во время съемок

Сейчас Светлана Иванова снимается в очередном сезоне телесериала «Тест на беременность». По словам звезды, последние съёмочные дни она держится на «адских батончиках» с карамелью и арахисом. Артистка отметила, что ей стоит собрать силу воли в кулак, так как съемки будут длиться еще около 20 дней. Свой пост кинозвезда сопроводила снимком 2-летней давности, где она изображена в образе ее героини - гинеколога Натальи Бахметьевой. Фанаты посоветовали Светлане беречь себя, а также не есть очень много сладостей. Фолловеры заявили, что очень рады, что скоро смогут посмотреть новые серии любимого сериала.Стоит напомнить, что актриса в прошедшем году во второй раз стала матерью. После рождения второго ребенка режиссёр Джахонгир Файзиев сделал Светлане Ивановой предложение, однако играть свадьбу они пока не торопятся. Сейчас 33-летняя артистка участвует в нескольких телепроектах, при этом ей надо совмещать материнство с работой.