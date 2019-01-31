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Светлана Иванова пожаловалась поклонникам на сильный стресс во время съемок

Светлана Иванова в своем микроблоге Instagram пожаловалась фанатам на сильное стрессовое состояние во время съёмок. Актриса призналась, что уровень стресса она измеряет количеством съеденных шоколадок.

Светлана Иванова пожаловалась поклонникам на сильный стресс во время съемок


Сейчас Светлана Иванова снимается в очередном сезоне телесериала «Тест на беременность». По словам звезды, последние съёмочные дни она держится на «адских батончиках» с карамелью и арахисом. Артистка отметила, что ей стоит собрать силу воли в кулак, так как съемки будут длиться еще около 20 дней. Свой пост кинозвезда сопроводила снимком 2-летней давности, где она изображена в образе ее героини - гинеколога Натальи Бахметьевой. Фанаты посоветовали Светлане беречь себя, а также не есть очень много сладостей. Фолловеры заявили, что очень рады, что скоро смогут посмотреть новые серии любимого сериала.

Стоит напомнить, что актриса в прошедшем году во второй раз стала матерью. После рождения второго ребенка режиссёр Джахонгир Файзиев сделал Светлане Ивановой предложение, однако играть свадьбу они пока не торопятся. Сейчас 33-летняя артистка участвует в нескольких телепроектах, при этом ей надо совмещать материнство с работой.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 01:00

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