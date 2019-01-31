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Ученые зафиксировали сигнал идущей на контакт планеты Нибиру

В Сети появились загадочные кадры, сделанные с борта МКС. На ролике можно увидеть два объекта, совершающих обмен световыми сигналами. Ученые уверены, что им удалось зафиксировать идущую на контакт "смертоносную" планету Нибиру.

Ученые зафиксировали сигнал идущей на контакт планеты Нибиру

Таинственное мерцание в космическом пространстве очень заинтересовало представителей мира науки. Конспирологи считают: посылаемые объектами сигналы могут быть связаны с предсказаниями об апокалипсисе. Согласно такой версии, виновницей гибели человечества станет планета Нибиру. Сторонники указанной теории полагают: ученым известно намного больше информации о Звезде смерти, но они продолжают ее скрывать от людей.

По мнению некоторых любителей инопланетных явлений, население Нибиру не желает истреблять человеческую расу: они просто наблюдают за землянами, чтобы помочь представителям Голубой планеты усовершенствовать свои технологии и возможности.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 00:00

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