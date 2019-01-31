Ученые зафиксировали сигнал идущей на контакт планеты Нибиру





Таинственное мерцание в космическом пространстве очень заинтересовало представителей мира науки. Конспирологи считают: посылаемые объектами сигналы могут быть связаны с предсказаниями об апокалипсисе. Согласно такой версии, виновницей гибели человечества станет планета Нибиру. Сторонники указанной теории полагают: ученым известно намного больше информации о Звезде смерти, но они продолжают ее скрывать от людей.По мнению некоторых любителей инопланетных явлений, население Нибиру не желает истреблять человеческую расу: они просто наблюдают за землянами, чтобы помочь представителям Голубой планеты усовершенствовать свои технологии и возможности.