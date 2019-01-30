Жителям Мурманской области удалось запечатлеть полет светящегося болида
Жители Мурманской области зафиксировали на камеру полет яркого объекта. Эксперты считают, что это был случайный болид.
Председатель астрономического общества «Орион» Виктор Трошенков считает, что жителям удалось сделать кадры спорадического болида. Спорадический, как объясняет ученый, означает случайный. Такие нередко можно наблюдать.
Астроном добавил, что каждые сутки космический мусор попадает в атмосферу Земли объемом около ста тысяч тонн. Это осколки разных материалов – астероидного, кометного и метеоритного вещества. Болиды очень часто встречаются космонавтам, а реже его могут заметить обычные жители Земли.
Председатель астрономического общества «Орион» Виктор Трошенков считает, что жителям удалось сделать кадры спорадического болида. Спорадический, как объясняет ученый, означает случайный. Такие нередко можно наблюдать.
Астроном добавил, что каждые сутки космический мусор попадает в атмосферу Земли объемом около ста тысяч тонн. Это осколки разных материалов – астероидного, кометного и метеоритного вещества. Болиды очень часто встречаются космонавтам, а реже его могут заметить обычные жители Земли.
Происшествия
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 19:40