АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Коллективная ностальгия стимулирует людей покупать отечественные товары
EUR 75.57 USD 66.10
Курс валют на 31.01.2019

Ученые обнаружили важную причину преждевременной смерти

Группа ученых из институтов Нидерландов, России и Великобритании провели совместную работу и обнаружили, что между преждевременной смертью и старением существует взаимосвязь. К этому выводу исследователи пришли благодаря обнаруженному гену, который за это отвечает.
Ученые обнаружили важную причину преждевременной смерти

Ученые обратились к данным биобанка UK Biobank, изучив более 300 000 анамнезов людей в возрасте от 37 и до 73 лет, они пришли к выводу, что многие болезни вызваны процессом старения организма. Например, такие, как деменция, сахарный диабет, онкологические заболевания, инсульт и хроническая обструктивная болезнь легких. Также выяснилось, что риск заболеваемости начинает расти после 40 лет параллельно с возрастом, а после чего усиливается в два раза каждые 8 лет. Об этом феномене говорится в законе Гомперца, который описывает корреляцию возраста и смертности.

В процессе исследования специалисты обнаружили 12 генетических локусов, они способны влиять на ожидаемую продолжительность здоровой жизни человека. А в предыдущих своих исследованиях, они выявили, что три гена HLA-DBQ, LPA и CDKN2B отвечают за долголетие, которое унаследовано от родителей.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Шведова Александра Вчера, 23:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые зафиксировали сигнал идущей на
Водолацкий назвал пропагандистскими
Ученые обнаружили важную причину
Назван ТОП-5 самых прочных смартфонов
Toyota 86 и Subaru BRZ могут не
NASA: На рождение звёзд влияет поток
Компания Philips представила
Светлана Бондарчук в зеленом пальто
Найден череп современного человека
Раскрыты характеристики еще не
В игре Workers & Resources: Soviet
Декретный отпуск Меган Маркл может
Звезда "Дома-2" Антон Гусев опять пишет
В Москве запретили продажу вейпов и
Жителям Мурманской области удалось
На орбите Земли был замечен
Александра Никифирова: В России
Американская модель подала иск на $8
iRobot представила робота-газонокосилку
«Касперский» вновь обнаружил хакерские
Sensight продемонстрировала электронный
Яна Рудковская показала архивное фото
Надежда Толоконникова призналась в
Екатерина Андреева показала в Instagram
У Алексея Воробьева стрижка и
Американский телеканал SyFy представит
Татьяна Навка вернулась с Мальдив и
Основной акционер Petropavlovsk Кенес
Звезде «Дома-2» Либерж Кпадону пытались
В России подорожали автомобили Datsun
Просмотреть все новости