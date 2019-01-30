Ученые обнаружили важную причину преждевременной смерти





Ученые обратились к данным биобанка UK Biobank, изучив более 300 000 анамнезов людей в возрасте от 37 и до 73 лет, они пришли к выводу, что многие болезни вызваны процессом старения организма. Например, такие, как деменция, сахарный диабет, онкологические заболевания, инсульт и хроническая обструктивная болезнь легких. Также выяснилось, что риск заболеваемости начинает расти после 40 лет параллельно с возрастом, а после чего усиливается в два раза каждые 8 лет. Об этом феномене говорится в законе Гомперца, который описывает корреляцию возраста и смертности.В процессе исследования специалисты обнаружили 12 генетических локусов, они способны влиять на ожидаемую продолжительность здоровой жизни человека. А в предыдущих своих исследованиях, они выявили, что три гена HLA-DBQ, LPA и CDKN2B отвечают за долголетие, которое унаследовано от родителей.