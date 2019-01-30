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Назван ТОП-5 самых прочных смартфонов 2019 года

Экспертами назван ТОП-5 самых прочных и устойчивых к повреждениям смартфонов 2019 года. В рейтинг вошли модели от Cat, Land Rover, Doogee и LG.
Назван ТОП-5 самых прочных смартфонов 2019 года

Самым "неубиваемым" смартфоном, успевшим появиться на рынке в текущем году является Cat S61 за 1 тысячу долларов. Защита класса IP69K и IP68 характеризуется водонепроницаемым корпусом из алюминия, легко выдерживающим падение с высоты двух метров на бетон.

Land Rover Explore за 840 долларов снабжён стеклом Gorilla Glass 5 и защитой от влаги IP68. Отдельным преимуществом гаджета является антенна, позволяющая подключаться к GPS даже в глухих зонах.

CAT S48C за 480 долларов имеет жёсткий корпус и весит 248 граммов с защитными клапанами на портах. Модель с Gorilla Glass 5 выдерживает удары об бетон и перепады температур.

DOOGEE S90 стоимостью 300 долларов сделан из титанового сплава и прорезинен. Защита от влаги IP68 и IP69K сочетается с клапанами для всех портов. Наконец, LG X Venture за 180 долларов получил класс защиты IP68 и ударопрочность уровня MIL-STD810G.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 22:00

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