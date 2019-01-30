Назван ТОП-5 самых прочных смартфонов 2019 года





Самым "неубиваемым" смартфоном, успевшим появиться на рынке в текущем году является Cat S61 за 1 тысячу долларов. Защита класса IP69K и IP68 характеризуется водонепроницаемым корпусом из алюминия, легко выдерживающим падение с высоты двух метров на бетон.Land Rover Explore за 840 долларов снабжён стеклом Gorilla Glass 5 и защитой от влаги IP68. Отдельным преимуществом гаджета является антенна, позволяющая подключаться к GPS даже в глухих зонах.CAT S48C за 480 долларов имеет жёсткий корпус и весит 248 граммов с защитными клапанами на портах. Модель с Gorilla Glass 5 выдерживает удары об бетон и перепады температур.DOOGEE S90 стоимостью 300 долларов сделан из титанового сплава и прорезинен. Защита от влаги IP68 и IP69K сочетается с клапанами для всех портов. Наконец, LG X Venture за 180 долларов получил класс защиты IP68 и ударопрочность уровня MIL-STD810G.