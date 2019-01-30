Светлана Бондарчук в зеленом пальто устроила фотосъёмку в лифте

Знаменитость в посте заявила, что ее любимый цвет зелёный, при этом спросив у поклонников, кокой оттенок им больше по душе. На обнародованной публикации Светлана Бондарчук запечатлена в платье с цветочным принтом и зеленом пальто, при этом загадочно смотрит в объектив камеры. Снимок за три часа собрал свыше 7 тысяч одобрительных лайков и около 200 комментариев. Поклонники отметили, что, судя по фото в Сети, звезде идет не только зеленый цвет, а также другие оттенки. По словам фанатов, ведущая - стильная и просто шикарная женщина.Стоит отметить, что Светлана Бондарчук все чаще появляется на мероприятиях в компании известного галериста Сергея Табунова. 50-летняя модель не перестает следить за своей внешностью и имиджем. Экс-жена Федора Бондарчука увлекается йогой. Она даже во время отдыха старается не пропускать ежедневные тренировки.