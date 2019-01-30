На орбите Земли был замечен неопознанный объект со странной траекторией





Астрономы сообщили, что объект напоминает пустой полиэтиленовый мешок больших размеров. Ученые отметили, что его необычная траектория состоит из расстояния в более чем 500 тысяч километров. Они считают, что объект не опасен, и даже присвоили ему имя – А10bMLz.Есть вероятность, что неизвестное тело является куском фольги, который мог потеряться при запуске ракеты. Однако еще ни один объект из космического мусора не был приближен так близко к Земле. Ученые допускают вероятность, что в скором времени он сгорит в атмосфере. Ежегодно 200-400 подобных объектов исчезают таким образом.