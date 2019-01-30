АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Коллективная ностальгия стимулирует людей покупать отечественные товары
EUR 75.88 USD 66.34
Курс валют на 30.01.2019

На орбите Земли был замечен неопознанный объект со странной траекторией

На орбите Земли обнаружили подозрительный объект, который передвигался странным образом. Он приближался к Земле то совсем близко, то отдалялся на огромное расстояние.

На орбите Земли был замечен неопознанный объект со странной траекторией

Астрономы сообщили, что объект напоминает пустой полиэтиленовый мешок больших размеров. Ученые отметили, что его необычная траектория состоит из расстояния в более чем 500 тысяч километров. Они считают, что объект не опасен, и даже присвоили ему имя – А10bMLz.

Есть вероятность, что неизвестное тело является куском фольги, который мог потеряться при запуске ракеты. Однако еще ни один объект из космического мусора не был приближен так близко к Земле. Ученые допускают вероятность, что в скором времени он сгорит в атмосфере. Ежегодно 200-400 подобных объектов исчезают таким образом.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 19:25

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Москве запретили продажу вейпов и
Жителям Мурманской области удалось
На орбите Земли был замечен
Александра Никифирова: В России
Американская модель подала иск на $8
iRobot представила робота-газонокосилку
«Касперский» вновь обнаружил хакерские
Sensight продемонстрировала электронный
Яна Рудковская показала архивное фото
Надежда Толоконникова призналась в
Екатерина Андреева показала в Instagram
У Алексея Воробьева стрижка и
Американский телеканал SyFy представит
Татьяна Навка вернулась с Мальдив и
Основной акционер Petropavlovsk Кенес
Звезде «Дома-2» Либерж Кпадону пытались
В России подорожали автомобили Datsun
В Москве врачи извлекли из 11-летнего
Стало известно, какие женщины являются
48-летняя Наоми Кэмпбелл встречается с
Skoda продлевает систему скидок до
Регина Тодоренко и Влад Лисовец
Человечество охватит пандемия
Kaiyun Motors представила самый дешевый
Спикеру парламента ДНР Пургину отказали
Гвинет Пэлтроу судят за быструю езду на
"Роскосмос" представил фото
Лиза и Гарри Галкины получили в подарок
«АвтоВАЗ» поднял стоимость Lada Vesta
В Сети появилось видео точного
Просмотреть все новости