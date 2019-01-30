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В игре Workers & Resources: Soviet Republic воспроизведена градостроительная система СССР

Градостроительная система СССР будет воспроизведена в новой компьютерной игрушке. Речь идёт о Workers & Resources: Soviet Republic.

В игре Workers & Resources: Soviet Republic воспроизведена градостроительная система СССР

Игроманы должны будут обустраивать жилые районы во времена Советского Союза. Потом геймерам придётся отправлять население заниматься выращиванием зерна либо заниматься добычей угля. Данная игрушка - это управленческий симулятор, позволяющий игрокам очутиться в сфере экономики, а также строительства. Об этом сообщается в рамках официального сайта разработчиков.

Геймеру предлагается на тридцать лет взять под непосредственное своё управление Советский Союз, в период шестидесятых/девяностых годов двадцатого столетия. Игроку придётся возвести, так называемый, рай для советских трудящихся. В описании игрушки значится, что данная игрушка является первой, где экономика является не рыночной, а плановой.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:20

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