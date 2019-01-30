В игре Workers & Resources: Soviet Republic воспроизведена градостроительная система СССР





Игроманы должны будут обустраивать жилые районы во времена Советского Союза. Потом геймерам придётся отправлять население заниматься выращиванием зерна либо заниматься добычей угля. Данная игрушка - это управленческий симулятор, позволяющий игрокам очутиться в сфере экономики, а также строительства. Об этом сообщается в рамках официального сайта разработчиков.Геймеру предлагается на тридцать лет взять под непосредственное своё управление Советский Союз, в период шестидесятых/девяностых годов двадцатого столетия. Игроку придётся возвести, так называемый, рай для советских трудящихся. В описании игрушки значится, что данная игрушка является первой, где экономика является не рыночной, а плановой.