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Надежда Толоконникова призналась в краже картины из Третьяковской галереи

Надежда Толоконникова призналась в краже картины из Третьяковской галереи, находящейся на Крымском валу. Из-за сметы куратора пропажу экспоната никто не заметил.
Надежда Толоконникова призналась в краже картины из Третьяковской галереи

В интервью каналу RTVI политический деятель Толоконникова, участвовавшая в группах Pussy Riot и "Война", рассказала, как с единомышленниками украла из Третьяковской галереи небольшую картину. 8 лет начала карьеры художницы она промышляла воровством в супермаркетах.

После этого группа решила украсть из галереи на Крымском валу не слишком примечательную картину, которая до сих пор висит на стене у сообщников Толоконниковой. Во время кражи курировал Третьяковку Андрей Ерофеев, однако вскоре его заменил другой человек, и преступление оказалось проигнорировано. Свою историю художница сравнила с недавней пропажей "Ай-Пети. Крым".

Похититель картины Архипа Куинджи с пейзажем Ай-Пети из Третьяковской галереи не признал вину в преступлении. На допросе подозреваемый назвал себя законопослушным гражданином.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:55

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