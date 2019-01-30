Надежда Толоконникова призналась в краже картины из Третьяковской галереи





В интервью каналу RTVI политический деятель Толоконникова, участвовавшая в группах Pussy Riot и "Война", рассказала, как с единомышленниками украла из Третьяковской галереи небольшую картину. 8 лет начала карьеры художницы она промышляла воровством в супермаркетах.После этого группа решила украсть из галереи на Крымском валу не слишком примечательную картину, которая до сих пор висит на стене у сообщников Толоконниковой. Во время кражи курировал Третьяковку Андрей Ерофеев, однако вскоре его заменил другой человек, и преступление оказалось проигнорировано. Свою историю художница сравнила с недавней пропажей "Ай-Пети. Крым".Похититель картины Архипа Куинджи с пейзажем Ай-Пети из Третьяковской галереи не признал вину в преступлении. На допросе подозреваемый назвал себя законопослушным гражданином.