Надежда Толоконникова призналась в краже картины из Третьяковской галереи
Надежда Толоконникова призналась в краже картины из Третьяковской галереи, находящейся на Крымском валу. Из-за сметы куратора пропажу экспоната никто не заметил.
В интервью каналу RTVI политический деятель Толоконникова, участвовавшая в группах Pussy Riot и "Война", рассказала, как с единомышленниками украла из Третьяковской галереи небольшую картину. 8 лет начала карьеры художницы она промышляла воровством в супермаркетах.
После этого группа решила украсть из галереи на Крымском валу не слишком примечательную картину, которая до сих пор висит на стене у сообщников Толоконниковой. Во время кражи курировал Третьяковку Андрей Ерофеев, однако вскоре его заменил другой человек, и преступление оказалось проигнорировано. Свою историю художница сравнила с недавней пропажей "Ай-Пети. Крым".
Похититель картины Архипа Куинджи с пейзажем Ай-Пети из Третьяковской галереи не признал вину в преступлении. На допросе подозреваемый назвал себя законопослушным гражданином.
В интервью каналу RTVI политический деятель Толоконникова, участвовавшая в группах Pussy Riot и "Война", рассказала, как с единомышленниками украла из Третьяковской галереи небольшую картину. 8 лет начала карьеры художницы она промышляла воровством в супермаркетах.
После этого группа решила украсть из галереи на Крымском валу не слишком примечательную картину, которая до сих пор висит на стене у сообщников Толоконниковой. Во время кражи курировал Третьяковку Андрей Ерофеев, однако вскоре его заменил другой человек, и преступление оказалось проигнорировано. Свою историю художница сравнила с недавней пропажей "Ай-Пети. Крым".
Похититель картины Архипа Куинджи с пейзажем Ай-Пети из Третьяковской галереи не признал вину в преступлении. На допросе подозреваемый назвал себя законопослушным гражданином.
Общество
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:55