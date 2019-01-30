Александра Никифирова: В России полюбили фильм "Султан моего сердца" из-за Али Эрсана Дуру
Большинство отечественных зрителей надеются на продолжение кинокартины "Султан моего сердца", где на фоне исторических событий разворачивается история большой, настоящей любви. Исполнительница главной роли Александра Никифирова уверена: в России полюбили фильм из-за красавца Али Эрсана Дуру.
Отвечая на вопрос журналистов об успешности российско-турецкой кинокартины в РФ, актриса заметила, что многие зрительницы, вероятно, были очарованы игрой и обаянием Али Эрсана Дуру, исполнившего роль Махмуда II. "Ну посмотрите на него, у нас таких мужчин нет", - сообщила Александра Никифорова.
Но сам артист полагает: русскую аудиторию привлекла любовная линия между великим правителем и обычной русской учительницей, поступившей в гарем для обучения наследников французскому языку. Сериал прекрасно демонстрирует историческую эпоху и культурные традиции, сообщает Али Эрсан Дуру.
Что касается продолжения сериала, пока об этом говорить рано. Сами актеры не отказались бы снятся в новом сезоне. Александра Никифорова заметила, что это вопрос остается не решенным.
Отвечая на вопрос журналистов об успешности российско-турецкой кинокартины в РФ, актриса заметила, что многие зрительницы, вероятно, были очарованы игрой и обаянием Али Эрсана Дуру, исполнившего роль Махмуда II. "Ну посмотрите на него, у нас таких мужчин нет", - сообщила Александра Никифорова.
Но сам артист полагает: русскую аудиторию привлекла любовная линия между великим правителем и обычной русской учительницей, поступившей в гарем для обучения наследников французскому языку. Сериал прекрасно демонстрирует историческую эпоху и культурные традиции, сообщает Али Эрсан Дуру.
Что касается продолжения сериала, пока об этом говорить рано. Сами актеры не отказались бы снятся в новом сезоне. Александра Никифорова заметила, что это вопрос остается не решенным.
Культура
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:09