Александра Никифирова: В России полюбили фильм "Султан моего сердца" из-за Али Эрсана Дуру





Отвечая на вопрос журналистов об успешности российско-турецкой кинокартины в РФ, актриса заметила, что многие зрительницы, вероятно, были очарованы игрой и обаянием Али Эрсана Дуру, исполнившего роль Махмуда II. "Ну посмотрите на него, у нас таких мужчин нет", - сообщила Александра Никифорова.Но сам артист полагает: русскую аудиторию привлекла любовная линия между великим правителем и обычной русской учительницей, поступившей в гарем для обучения наследников французскому языку. Сериал прекрасно демонстрирует историческую эпоху и культурные традиции, сообщает Али Эрсан Дуру.Что касается продолжения сериала, пока об этом говорить рано. Сами актеры не отказались бы снятся в новом сезоне. Александра Никифорова заметила, что это вопрос остается не решенным.