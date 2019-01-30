iRobot представила робота-газонокосилку Terra





Terra оснащена множеством датчиков, которые считывают информацию с установленных по периметру сада маячков. Владельцу необходимо только установить их там, где это необходимо. Для того, чтобы автономная газонокосилка случайно не состригла в саду ничего лишнего, ей нужно показать всю его территорию. И установить четкие границы работы. Авторы разработки выпустили специальное приложение, которое можно установить на мобильный телефон. В нем есть множество опций. Например, пользователь сможет контролировать работу своего помощника, а также задать необходимую высоту травы на газоне.Terra имеет возможность работать без перерыва около 60 минут, а затем самостоятельно отправиться на подзарядку. Возобновляет работу газонокосилка с того же места, где закончила. Разработчики утверждают, что их детище имеет защиту от любых внешних факторов, начиная от дождя и заканчивая защитным бампером, который защищает лезвия от любых повреждений. Сколько новинка будет стоить еще неизвестно, однако в рамках бета-тестирования ее можно увидеть на полках США и Германии.