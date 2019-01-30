«Касперский» вновь обнаружил хакерские атаки от Chafer





Исследователи компании сообщают, что атака была проведена с попыткой использования бэкдора Remexi, который обнаружили еще в 2015 году. Такой алгоритм, по мнению экспертов, напрямую связан с хакерами Chafer, которые ранее уже были замешаны в подобных махинациях. Схожим показался и метод проведения атаки, программное обеспечение использовалось идентичное.Такие программы способны в удаленном доступе перехватывать любую информацию, файлы и данные. Программное обеспечение идентифицируется как Trojan.Win32.Remexi, а также Trojan.Win32.Agent.Как было известно ранее, группа хакеров Anonymous провела атаку и раскрыла данные секретных материалов британского государственного проекта Integrity Initiative.