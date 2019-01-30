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«Касперский» вновь обнаружил хакерские атаки от Chafer

Международная компания «Лаборатория Касперского» обнаружила попытки атак хакеров Chafer. С помощью шпионского программного обеспечения хакеры собирались запустить вирус в дипломатические структуры Ирана.

«Касперский» вновь обнаружил хакерские атаки от Chafer

Исследователи компании сообщают, что атака была проведена с попыткой использования бэкдора Remexi, который обнаружили еще в 2015 году. Такой алгоритм, по мнению экспертов, напрямую связан с хакерами Chafer, которые ранее уже были замешаны в подобных махинациях. Схожим показался и метод проведения атаки, программное обеспечение использовалось идентичное.

Такие программы способны в удаленном доступе перехватывать любую информацию, файлы и данные. Программное обеспечение идентифицируется как Trojan.Win32.Remexi, а также Trojan.Win32.Agent.

Как было известно ранее, группа хакеров Anonymous провела атаку и раскрыла данные секретных материалов британского государственного проекта Integrity Initiative.



 
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Технологии
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 18:30

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