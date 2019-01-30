Sensight продемонстрировала электронный прицел SSR400 с калькулятором и тачскрином
Израильская развивающаяся фирма Sensight продемонстрировала электронную версию прицела SSR400. Он предназначен для гражданских длинноствольных вариаций стрелковых моделей оружия.
Новый прицел получил небольшой экран, тачскрин, встроенный специальный баллистический калькулятор, осуществляющий расчёт траекторий полета вылетевших из ствола оружия пуль. Уже весной текущего года собираются приступить к продажам данного устройства. Его цена составит примерно $1 000. Прицел вариации SSR400 спереди оснащается парой камер. Одна работает при хорошем освещении, другая в сумерках. С установленных на устройстве камер полученное изображение поступает в небольшую версию вертикального прицела. Там на него происходит накладывание специальной прицельной марки, а также данных о кратности увеличения, которую можно изменять в диапазоне 1,3 – 20. В устройство встроен горизонтальный тачскрин, меняющий кратность увеличения, а также яркость применяемой подсветки. Он оснащается кнопками управления видеозаписью, а также фотографированием. Данным прицелом может осуществляться видеозапись (60 кадр/сек; разрешение 1080p). Устройство оснащается гироскопом, помогающим рассчитывать траекторию полета выпущенных пуль. Уже после проведённых расчётов на экране корректируется положение прицельной марки.
Модель имеет GPS-модуль, позволяющий записывать в память установленные координаты. За счёт Wi-Fi прицел подключается к ПК либо смартфону. Модель оснащают USB-портом, обеспечивающим подключение к ПК, а также обновление прошивки.
Новый прицел получил небольшой экран, тачскрин, встроенный специальный баллистический калькулятор, осуществляющий расчёт траекторий полета вылетевших из ствола оружия пуль. Уже весной текущего года собираются приступить к продажам данного устройства. Его цена составит примерно $1 000. Прицел вариации SSR400 спереди оснащается парой камер. Одна работает при хорошем освещении, другая в сумерках. С установленных на устройстве камер полученное изображение поступает в небольшую версию вертикального прицела. Там на него происходит накладывание специальной прицельной марки, а также данных о кратности увеличения, которую можно изменять в диапазоне 1,3 – 20. В устройство встроен горизонтальный тачскрин, меняющий кратность увеличения, а также яркость применяемой подсветки. Он оснащается кнопками управления видеозаписью, а также фотографированием. Данным прицелом может осуществляться видеозапись (60 кадр/сек; разрешение 1080p). Устройство оснащается гироскопом, помогающим рассчитывать траекторию полета выпущенных пуль. Уже после проведённых расчётов на экране корректируется положение прицельной марки.
Модель имеет GPS-модуль, позволяющий записывать в память установленные координаты. За счёт Wi-Fi прицел подключается к ПК либо смартфону. Модель оснащают USB-портом, обеспечивающим подключение к ПК, а также обновление прошивки.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:13