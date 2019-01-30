Sensight продемонстрировала электронный прицел SSR400 с калькулятором и тачскрином





Новый прицел получил небольшой экран, тачскрин, встроенный специальный баллистический калькулятор, осуществляющий расчёт траекторий полета вылетевших из ствола оружия пуль. Уже весной текущего года собираются приступить к продажам данного устройства. Его цена составит примерно $1 000. Прицел вариации SSR400 спереди оснащается парой камер. Одна работает при хорошем освещении, другая в сумерках. С установленных на устройстве камер полученное изображение поступает в небольшую версию вертикального прицела. Там на него происходит накладывание специальной прицельной марки, а также данных о кратности увеличения, которую можно изменять в диапазоне 1,3 – 20. В устройство встроен горизонтальный тачскрин, меняющий кратность увеличения, а также яркость применяемой подсветки. Он оснащается кнопками управления видеозаписью, а также фотографированием. Данным прицелом может осуществляться видеозапись (60 кадр/сек; разрешение 1080p). Устройство оснащается гироскопом, помогающим рассчитывать траекторию полета выпущенных пуль. Уже после проведённых расчётов на экране корректируется положение прицельной марки.Модель имеет GPS-модуль, позволяющий записывать в память установленные координаты. За счёт Wi-Fi прицел подключается к ПК либо смартфону. Модель оснащают USB-портом, обеспечивающим подключение к ПК, а также обновление прошивки.