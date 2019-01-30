Яна Рудковская показала архивное фото сына

Евгений Плющенко, Яна Рудковская и их близкое окружение уже давно нарекают маленького Сашу Гном Гномычем. А теперь, когда многие увидели его архивное фото, стало понятно, откуда пошло это прозвище. На снимке можно увидеть еще маленького наследника звездной четы в забавном колпаке, который сделал его похожим на персонажа многих детских сказок. Под постом Рудковская написала так: «Не 10 лет назад, а 6, но зато историческое фото». Фанаты на высшем уровне оценили фотографию, где недавно появившийся на свет Саша еще спит. Кто-то из поклонников отметил, что он очень милый и смешной.Александр Плющенко не так давно отпраздновал 6 лет. И несмотря на юный возраст, он уже участвовал в показе мод со своей мамой Яной Рудковской и не раз появлялся на обложках глянцевых журналов. А также стал звездой ледового шоу «Лебединое озеро», которое организовал его знаменитый отец Евгений Плющенко.