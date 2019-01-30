Основной акционер Petropavlovsk Кенес Ракишев поддержал инициативу Минприроды России
В Минприроды разработали законопроект, предусматривающий упрощение доступа к освоению месторождений цветных металлов для зарубежных компаний. Иностранцам, желающим добывать золото в России, потребуется меньше разрешений правительства.
Ведомство предлагает избавить участки недр с запасами до 200 тонн ценного металла от статуса месторождений федерального значения. На данное время подобным образом квалифицируются залежи до 50 тонн. Иностранцы могут участвовать в их разработке, предварительно получив одобрение правительственной комиссии. По мнению экспертов Минприроды, такие ограничения не стимулируют привлечение зарубежных инвесторов, пишет vedomosti.ru
Инициатива по упрощению доступа иностранцев к добыче золота поступила в ноябре минувшего года от канадской фирмы Kinross Gold, занимающейся разработкой месторождения драгоценного металла на Чукотке. Представители компании обратились с соответствующим предложением к Дмитрию Медведеву, представив в качестве аргументов, подтверждающих целесообразность нововведений, свои подсчеты. В случае либерализации доступа к участкам недр российская золотодобывающая отрасль до 2041 года привлечет зарубежных инвестиций в объеме не менее $1,2 млрд.
Кенес Ракишев считает, что Инициатива Минприроды должна положительно сказаться на развитии бизнеса.
Компания "Петропавловск" — одна из крупнейших золотодобывающих компаний России, как по производству, так и по золоторудным запасам и минеральным ресурсам.Крупнейшим акционером компании с долей 22,4% акций и 6,83% голосов Petropavlovsk в конвертируемых облигациях является казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев, купивший их у холдинга «Ренова». Акции Petropavlovsk торгуются на Лондонской фондовой бирже. Стоит отметить, что Кенес Ракишев успешно ведет бизнес с 2000 годов.
Ведомство предлагает избавить участки недр с запасами до 200 тонн ценного металла от статуса месторождений федерального значения. На данное время подобным образом квалифицируются залежи до 50 тонн. Иностранцы могут участвовать в их разработке, предварительно получив одобрение правительственной комиссии. По мнению экспертов Минприроды, такие ограничения не стимулируют привлечение зарубежных инвесторов, пишет vedomosti.ru
Инициатива по упрощению доступа иностранцев к добыче золота поступила в ноябре минувшего года от канадской фирмы Kinross Gold, занимающейся разработкой месторождения драгоценного металла на Чукотке. Представители компании обратились с соответствующим предложением к Дмитрию Медведеву, представив в качестве аргументов, подтверждающих целесообразность нововведений, свои подсчеты. В случае либерализации доступа к участкам недр российская золотодобывающая отрасль до 2041 года привлечет зарубежных инвестиций в объеме не менее $1,2 млрд.
Кенес Ракишев считает, что Инициатива Минприроды должна положительно сказаться на развитии бизнеса.
Компания "Петропавловск" — одна из крупнейших золотодобывающих компаний России, как по производству, так и по золоторудным запасам и минеральным ресурсам.Крупнейшим акционером компании с долей 22,4% акций и 6,83% голосов Petropavlovsk в конвертируемых облигациях является казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев, купивший их у холдинга «Ренова». Акции Petropavlovsk торгуются на Лондонской фондовой бирже. Стоит отметить, что Кенес Ракишев успешно ведет бизнес с 2000 годов.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 17:14