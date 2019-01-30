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Основной акционер Petropavlovsk Кенес Ракишев поддержал инициативу Минприроды России

В Минприроды разработали законопроект, предусматривающий упрощение доступа к освоению месторождений цветных металлов для зарубежных компаний. Иностранцам, желающим добывать золото в России, потребуется меньше разрешений правительства.

Ведомство предлагает избавить участки недр с запасами до 200 тонн ценного металла от статуса месторождений федерального значения. На данное время подобным образом квалифицируются залежи до 50 тонн. Иностранцы могут участвовать в их разработке, предварительно получив одобрение правительственной комиссии. По мнению экспертов Минприроды, такие ограничения не стимулируют привлечение зарубежных инвесторов, пишет vedomosti.ru
Основной акционер Petropavlovsk Кенес Ракишев поддержал инициативу Минприроды России

Инициатива по упрощению доступа иностранцев к добыче золота поступила в ноябре минувшего года от канадской фирмы Kinross Gold, занимающейся разработкой месторождения драгоценного металла на Чукотке. Представители компании обратились с соответствующим предложением к Дмитрию Медведеву, представив в качестве аргументов, подтверждающих целесообразность нововведений, свои подсчеты. В случае либерализации доступа к участкам недр российская золотодобывающая отрасль до 2041 года привлечет зарубежных инвестиций в объеме не менее $1,2 млрд.

Кенес Ракишев считает, что Инициатива Минприроды должна положительно сказаться на развитии бизнеса.

Компания "Петропавловск" — одна из крупнейших золотодобывающих компаний России, как по производству, так и по золоторудным запасам и минеральным ресурсам.Крупнейшим акционером компании с долей 22,4% акций и 6,83% голосов Petropavlovsk в конвертируемых облигациях является казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев, купивший их у холдинга «Ренова». Акции Petropavlovsk торгуются на Лондонской фондовой бирже. Стоит отметить, что Кенес Ракишев успешно ведет бизнес с 2000 годов.



 
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Добавил: Роман Сегодня, 17:14

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