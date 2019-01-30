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Екатерина Андреева показала в Instagram рыбалку на Мальдивах

Екатерина Андреева показала подписчикам в Instagram рыбалку на Мальдивах с большим уловом. На удочку телеведущей даже попалась акула, которую она отпустила в воду.
Екатерина Андреева показала в Instagram рыбалку на Мальдивах

На своей странице в социальной сети ведущая программы "Время" поделилась очередным рассказом о том, как проводит отпуск на побережье Индийского океана. Вместе с подругой Анастасией Рагозиной Андреева отправилась на экзотическую рыбалку. Удочка оказалась в руках приятельницы ведущей, а на крючок то и дело попадалась рыба.

Часть добычи туристки отдали местным рыбакам и даже заполучили маленькую акулу, которую отпустили назад в воду. Несколько рыб Андреева отнесла в отель, где повар приготовил постоялицам вкусный ужин из даров моря.

"Насте попалась акула, её мы тоже отпустили. На дайвинг ещё предстояло идти, так что решили Морского Царя не гневить и лишнего у него не брать. За это потом мурена меня поцеловала", - шутит знаменитость.

На Мальдивах Андреева также любит заниматься подводным плаванием и просто общаться с местными. Поклонники звезды "Первого канала", наблюдающие за ней вот уже 20 лет подряд, признались, что с нетерпением ожидают продолжения рассказа про отпуск.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:49

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