У Алексея Воробьева стрижка и автомобиль в стиле 50-х годов

Алексей Воробьев сделал такую публикацию для тех, кому не нравится его прическа. Знаменитость написал, что кому-то не нравится его прическа, однако все обожают его автомобиль. "Хотя и то, и то другое - в стиле 50-х", - прокомментировал яркие фотографии популярный музыкант, назвав это странным балансом вещей.Многочисленные ценители творчества певца отреагировали на пост кумира, отметив, что не следует реагировать на мнение недоброжелателей. Поклонникам понравилась внешность российского исполнителя и его раритетная марка авто: "Элвис Пресли", "Красавчик", "Супер прическа!", "Крутой баланс", "Все супер", "Это Астон Мартин?", "Великолепен".