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У Алексея Воробьева стрижка и автомобиль в стиле 50-х годов

Популярный российский исполнитель Алексей Воробьев написал в Instagram, что у него стрижка и автомобиль в стиле 50-х годов. Певец сопроводил свои слова несколькими кадрами, где он позирует за рулем раритетного авто.

У Алексея Воробьева стрижка и автомобиль в стиле 50-х годов

Алексей Воробьев сделал такую публикацию для тех, кому не нравится его прическа. Знаменитость написал, что кому-то не нравится его прическа, однако все обожают его автомобиль. "Хотя и то, и то другое - в стиле 50-х", - прокомментировал яркие фотографии популярный музыкант, назвав это странным балансом вещей.

Многочисленные ценители творчества певца отреагировали на пост кумира, отметив, что не следует реагировать на мнение недоброжелателей. Поклонникам понравилась внешность российского исполнителя и его раритетная марка авто: "Элвис Пресли", "Красавчик", "Супер прическа!", "Крутой баланс", "Все супер", "Это Астон Мартин?", "Великолепен".



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:37

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