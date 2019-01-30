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Звезде «Дома-2» Либерж Кпадону пытались сделать заговор на смерть

Бывшая участница "Дома-2" Либерж Кпадону пребывает в шоке.

Накануне ей стало известно, что кто-то пытается сделать ей порчу на смерть.

Звезде «Дома-2» Либерж Кпадону пытались сделать заговор на смерть

Об этом девушка сообщила своим подписчикам в Instagram. Дело в том, что Либерж позвонил её знакомый экстрасенс, к которому пришла недоброжелательница бывшей участницы "Дома-2" и попросила свести её "со свету".

Конечно же, он отказался совершать данную процедуру и, выпроводив гостью, начал звонить своей подруге.

На видео читается страх, который испытывает Либерж, ведь таким действительно не шутят. Она предупредила, что знает, кто эта девушка и сказала, что ей всё вернётся. Также она обратилась к подписчикам в Instagram и попросила не совершать таких вещей, ведь она как верующая очень верит в силу Бога и эффект бумеранга.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:14

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